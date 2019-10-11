Лонгория с эффектным декольте, Агилера в нелепом наряде и другие звезды на amfAR Gala в Лос-Анджелесе
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Фото: Eastnews
Одной из самых ярких девушек вечера стала звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгоря. Актриса подчеркнула женственные изгибы платьем горчичного цвета с глубоким декольте и обнаженной спиной. Кристина Агилера позировала фотографам не в самом удачном наряде: блестящий комбинезон выглядел странно из-за декора в виде траурного тюля, топорщившегося в разные стороны.
Фото: Eastnews
Самой элегантной и скромной звездой мероприятия была Гвинет Пэлтроу, получившая награду за активную благотворительную деятельность, которой также удостоился арт-дилер Ларри Гагосян.
Фото: Eastnews
Всего на аукционе удалось собрать 14 миллионов долларов, которые были переданы на исследовательские программы по борьбе со СПИДом.
Больше знаменитостей на amfAR Gala в Лос-Анджелесе — в нашей фотогалерее.
Фото: eastnews
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