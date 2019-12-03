Лолита вышла в свет в прозрачной одежде и намекнула на новый роман: «Тему о бывшем закроем ради нынешнего»

Лолита Милявская опубликовала в Instagram фото с премии Music Box Gold. Для выхода в свет Лолита, которая получила приз в одной из номинаций, выбрала прозрачный комбинезон от Игоря Гуляева.

«Получила Премию @MusicBoxGold)! Было весело и вкусно! Всем организаторам огромное спасибо! Игорь @igorgulyaevofficial, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки все идеально! Спасибо!», — написала Лолита в социальной сети.