Лолита вышла в свет в прозрачной одежде и намекнула на новый роман: «Тему о бывшем закроем ради нынешнего»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
В жизни 56-летней Лолиты Милявской проходит непростой период: певица развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Но, по мнению поклонников артистки, расставание с супругом пошло Лолите на пользу. За последние месяцы певица сильно похудела и не упускает случая показать свою «новую» фигуру.
Лолита Милявская опубликовала в Instagram фото с премии Music Box Gold. Для выхода в свет Лолита, которая получила приз в одной из номинаций, выбрала прозрачный комбинезон от Игоря Гуляева.
«Получила Премию @MusicBoxGold)! Было весело и вкусно! Всем организаторам огромное спасибо! Игорь @igorgulyaevofficial, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки все идеально! Спасибо!», — написала Лолита в социальной сети.
Подписчики певицы осыпали ее комплиментами. «Королева», «Чтобы выглядеть прекрасно, надо чтобы бросил муж. Вот в чем секрет. Молодец Лола, так держать», «Дюймовочка ты наша!», — похвалили они любимую артистку.
Одна из подписчиц пожелала Лолите Милявской поскорее забыть бывшего мужа: «Красотка, не грусти, твой бывший не стоит того, чтобы ты переживала из-за него. Ты сильная, возьми себя в руки, Лола».
В ответ Лолита Милявская сделала неожиданное заявление: «Давайте уже тему закроем, ради нынешнего», — написала она в комментарии, намекнув на новый роман.
Фото: Instagram
На самом ли деле у Лолиты уже есть новый возлюбленный, или так она хотела прекратить разговоры о ее непростом разводе, пока неизвестно.
Напомним, что Лолита и Дмитрий Иванов прожили в браке 9 лет. Объявив летом о расставании с супругом, певица встала на его защиту и сказала, что никому не позволит его обижать. Но после того, как стало известно о его изменах во время брака, Лолита тактику сменила и назвала альфонсом. Бывшие супруги теперь громко выясняют отношения в медийном пространстве.
Фото: Instagram, Starface
Видео: StarPro
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