passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лолита вышла в свет в прозрачной одежде и намекнула на новый роман: «Тему о бывшем закроем ради нынешнего»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Лолита Милявская тяжело переживала развод с Дмитрием Ивановым

Фото: Starface

Певица получила престижную музыкальную премию.

В жизни 56-летней Лолиты Милявской проходит непростой период: певица развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Но, по мнению поклонников артистки, расставание с супругом пошло Лолите на пользу. За последние месяцы певица сильно похудела и не упускает случая показать свою «новую» фигуру.

Лолита Милявская опубликовала в Instagram фото с премии Music Box Gold. Для выхода в свет Лолита, которая получила приз в одной из номинаций, выбрала прозрачный комбинезон от Игоря Гуляева.

«Получила Премию @MusicBoxGold)! Было весело и вкусно! Всем организаторам огромное спасибо! Игорь @igorgulyaevofficial, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки все идеально! Спасибо!», — написала Лолита в социальной сети.

Подписчики певицы осыпали ее комплиментами. «Королева», «Чтобы выглядеть прекрасно, надо чтобы бросил муж. Вот в чем секрет. Молодец Лола, так держать», «Дюймовочка ты наша!», — похвалили они любимую артистку.

Одна из подписчиц пожелала Лолите Милявской поскорее забыть бывшего мужа: «Красотка, не грусти, твой бывший не стоит того, чтобы ты переживала из-за него. Ты сильная, возьми себя в руки, Лола».

В ответ Лолита Милявская сделала неожиданное заявление: «Давайте уже тему закроем, ради нынешнего», — написала она в комментарии, намекнув на новый роман.

Фото: Instagram

На самом ли деле у Лолиты уже есть новый возлюбленный, или так она хотела прекратить разговоры о ее непростом разводе, пока неизвестно.

Напомним, что Лолита и Дмитрий Иванов прожили в браке 9 лет. Объявив летом о расставании с супругом, певица встала на его защиту и сказала, что никому не позволит его обижать. Но после того, как стало известно о его изменах во время брака, Лолита тактику сменила и назвала альфонсом. Бывшие супруги теперь громко выясняют отношения в медийном пространстве.

Фото: Instagram, Starface

Видео: StarPro

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!