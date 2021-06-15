Лолита призналась, что Пугачева просила ее рассказать в прямом эфире о разводе с Киркоровым
«Сказать ему напрямую мне казалось тяжелее, чем выйти в эфир Первого канала и сказать: «Я тебе изменила, я прошу развод». Конечно, передачи не было. Гости были заявлены на другую тему. Я проплакала часть передачи…», — призналась она в YouTube-канале «Нежный редактор».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Многое я пропускала через себя, почему и ушла из передачи. Меня предупреждали, что будет сильная выгораемость. И за полтора года я чуть себя не угробила. Через год я села на то, о чем сейчас нельзя говорить, именно по этому поводу. У меня не хватало сил. Все через себя, все горе человеческое».
Интересно, что даже о расставании Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова она объявила в своем шоу.
«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили, как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: «Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой».
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!