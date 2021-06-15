Лолита призналась, что Пугачева просила ее рассказать в прямом эфире о разводе с Киркоровым

Интересно, что даже о расставании Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова она объявила в своем шоу.

«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили, как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: «Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой».