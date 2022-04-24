Лолита призналась, что не готова быть самоотверженной бабушкой

Сама Милявская очень признательна своей матери за то, что та не оставила внучку. Мама Лолиты практически заменила Еве мать. Пока Лолита зарабатывала на лечение своей дочери, бабушка следила за девочкой и заботилась о ее будущем.

«У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования. Я считаю, что обязана бабушкам, дедушкам, и родителям спасибо», — рассказала Лолита в беседе с Антоном Красовским.

Хоть многие и заявляют, что певица не может называть себя мамой, отдав ребенка на воспитание бабушке, но Милявскую хейтеры мало интересуют. Однако певица не скрывает, что по началу ее расстраивали подобные заявления недоброжелателей.

Фото и видео: соцсети , Global Look Press