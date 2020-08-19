Лолита Милявская вышла на связь после сообщений об инфаркте
56-летняя Лолита Милявская успокоила друзей и публику.
В среду, 19 августа, ряд российских интернет-изданий сообщили о предынфарктном состоянии у Лолиты Милявской. К счастью, эта информация оказалась ложной.
«Сколько осталось журналистов вообще? Скажу, человек 5. Остальное - Помойка, которой главное "сенсация". Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих Близких Друзей, сообщениями про "инфаркт"», - поспешила успокоить всех артистка.
Фото и видео: Instagram/@lolitamilyavskaya
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