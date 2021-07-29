Лолита Милявская впервые за два года встретилась с дочерью и показала видео с ней

Но мать и дочь нашли выход — они встретились в Болгарии, где у Лолиты есть коттедж.

«Академия, экзамены, пандемия. И в результате почти два года не видела дочь... Еще и запрет въезда в Украину..⁣⁣. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли.⁣⁣⠀ Идеальный отпуск со всей семьей.️ Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка», — нежно подписала Лолита видео с дочерью.

В комментариях поклонники артистки отметили, что Ева смущается перед камерой. «Она не любит сниматься. Вся в маму, но у меня работа без этого не может», — прокомментировала Милявская.

Ранее артистка в своем ТВ-шоу рассказала о врожденном диагнозе дочки — синдроме Аспергера.