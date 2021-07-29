Лолита Милявская впервые за два года встретилась с дочерью и показала видео с ней
Лолита Милявская рассказывала в интервью, что она не из тех женщин, кто мечтает о детях. Но, несмотря на подобное громкое заявление, актриса и певица все же стала матерью. 22 года назад у нее появилась дочь Ева. Из-за занятости известной родительницы девочку воспитывала бабушка, а Лолита регулярно ездила к ним в гости в Киев.
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Фото: Starface
В последнее время дочь Лолиты отдавала все силы учебе, потом началась пандемия коронавируса, затем артистке закрыли въезд в Украину. В итоге Лолита впервые за два года встретилась с дочкой.
Но мать и дочь нашли выход — они встретились в Болгарии, где у Лолиты есть коттедж.
«Академия, экзамены, пандемия. И в результате почти два года не видела дочь... Еще и запрет въезда в Украину... Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли.⠀ Идеальный отпуск со всей семьей.️ Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка», — нежно подписала Лолита видео с дочерью.
В комментариях поклонники артистки отметили, что Ева смущается перед камерой. «Она не любит сниматься. Вся в маму, но у меня работа без этого не может», — прокомментировала Милявская.
Ранее артистка в своем ТВ-шоу рассказала о врожденном диагнозе дочки — синдроме Аспергера.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface
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