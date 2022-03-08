Лолите Милявской пришлось извиняться перед поклонниками из-за отмененного концерта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press
Фанаты с нетерпением ждали встречи с кумиром в Екатеринбурге, но в последний момент певица сообщила, что не сможет выступать.
Лолита рассказала, что приняла решение отменить мероприятие по причине проблем со здоровьем. «Я очень хотела бы поздравить вас с 8 Марта. Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки», — сообщила певица.
По словам Лолиты, она хотела бы зарядить людей на своем концерте положительной энергией, но на данный момент у нее нет сил на это. Она пообещала, что вернется в Екатеринбург, как только почувствует себя лучше.
Напомним, что концерт должен был состояться 8 марта в ККТ «Космос». Все билеты были куплены, сообщает «Комсомольская правда. Екатеринбург».
Певица уверена, что ее аудитория с пониманием отнесется к этому объявлению.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press