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Лолите Милявской пришлось извиняться перед поклонниками из-за отмененного концерта

Певица призналась, что очень хотела выступить перед фанатами в Международный женский день, но обстоятельства была сильнее нее. Артистке пришлось отменить концерт и объясниться перед возмущенной публикой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лолита

Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press

Фанаты с нетерпением ждали встречи с кумиром в Екатеринбурге, но в последний момент певица сообщила, что не сможет выступать.

Лолита рассказала, что приняла решение отменить мероприятие по причине проблем со здоровьем. «Я очень хотела бы поздравить вас с 8 Марта. Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки», — сообщила певица.

По словам Лолиты, она хотела бы зарядить людей на своем концерте положительной энергией, но на данный момент у нее нет сил на это. Она пообещала, что вернется в Екатеринбург, как только почувствует себя лучше.

Напомним, что концерт должен был состояться 8 марта в ККТ «Космос». Все билеты были куплены, сообщает «Комсомольская правда. Екатеринбург».

Певица уверена, что ее аудитория с пониманием отнесется к этому объявлению.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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