Лолите Милявской пришлось извиняться перед поклонниками из-за отмененного концерта

Фанаты с нетерпением ждали встречи с кумиром в Екатеринбурге, но в последний момент певица сообщила, что не сможет выступать.

Лолита рассказала, что приняла решение отменить мероприятие по причине проблем со здоровьем. «Я очень хотела бы поздравить вас с 8 Марта. Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки», — сообщила певица.