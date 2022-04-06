Лолита Милявская устроила скандал в пенсионном фонде: «Требую объяснений»

Лолита Милявская в свои 58 лет даже не думает о прекращении карьеры. И дело не в том, что концерты ее заряжают и радуют, хотя это тоже играет роль. Проблема носит материальный характер. На одну лишь пенсию певица вряд ли сможет выжить, тем более на том уровне, к которому она привыкла за долгие годы популярности.

Вот уже несколько лет Лолита получает пенсию размером 23 тысячи рублей. Ради этих выплат ей даже пришлось доказывать свой статус и высчитывать точное количество отработанных лет. Годы, проведенные на сцене, при этом никак не учитываются. Как оказалось, надбавка к пенсии положена лишь обладателям орденов и званий народных артистов.

«Мне присылают пенсию — 21 тысячу. Я лично явилась в пенсионный фонд и устроила скандал, требуя объяснений. И говорю: «Стоп, вы пересчитали». Я не заслуженная артистка, ну максимум с московскими надбавками, 17 предел. Они так испугались. Выяснилось, что у меня ИП и налоги немаленькие, короче, пенсия все равно фигня по сравнению с тем, что я плачу. Зато мне индексировали — у меня 23 230 рублей», — рассказала Лолита в YouTube-шоу «Синдеева».