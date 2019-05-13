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Лолита Милявская удивлена размером своей пенсии: «Еще не пробовала жить на эти деньги»

55-летняя Лолита Милявская решила не тратить деньги, которые выдает ей государство.
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Спасибо Лере @valeriya, что передала мне эстафету с «удивлялками» за последний год). ⠀ 1! Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло)! Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно). ⠀ 2! С мужем @ivanovsport начали читать друг другу перед сном. Как в детстве, наверное, выглядит. Но очень успокаивает нервы! Он мне Цыпкина @alexander_tsypkin, я ему Бабеля). Цыпкин лёгкий и ироничный Питерец. Бабель лёгкий и многогранный Одессит. 3! Слушаю «Бэд бой» Билли Айлиш) Цепляет свежесть, но удручает косноязычие в интервью). Но это проходящее, (я про косноязычие) девочка явно пришла надолго. ⠀ Не стану Вам навязывать ничего из того, что мне пришлось по вкусу, но передать эстафету кому-то надо)! Я бы любимому Невзорову передала, но у него вряд ли есть такое мощное Оружие, как Инстаграм ). Да и вряд ли он знает, что я есть). ⠀ Подскажите, кому передать?))!😘 Передаю всем Вам, пишите на своих страницах, что Вас удивило за последнее время!🤟🤓

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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