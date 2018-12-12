Лолита Милявская с телом Ким Кардашьян вызвала бурные эмоции у фанатов

«Если вы видите тело Веры Брежневой и голову Милявской, значит вы открыли "Шампанское"!! P.S. Это тело Ким Кардашьян, но мне милее Брежнева», — написала звезда под видео, которое за сутки собрало полмиллиона просмотров и почти тысячу комментариев.

Подписчики остались в восторге от чувства юмора любимицы: «Лолита Кардашьян? Неожиданно», «Хорошааа! Хоть к какому телу приставить! Порода», «Лолита, вы настолько органичны в этом образе!!! Я даже и не подумала ,что что то не ваше», «Ааааа! Лола, ооогооонь! Лучшая», «Как я вас обожаю за этот юмор», «Лолита, а мне кажется, что это Ваша фигура, я помню Вас такой, хотя и сейчас спустя... лет Вы шикарные!!! Все при Вас», «Кардашьян идет Ваше лицо», «Лола, Ваши формы в разы вкуснее Кардашьянки», «Лолита всегда красотка! В любом теле», «Богиня, которую мы заслуживаем», «Лола, как тебе идет худоба! Не в обиду будет сказано) прям как будто времена Академии», «Это разрыв в клочья!!! Марковна, хайп удался».

Очарован был даже Лазарев Сергей: «😂😂😂❤️❤️❤️ обожаю», — написал он.