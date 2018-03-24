Лолита Милявская рассказала о наркотической зависимости

Лолита добавила, что с наркотиками познакомилась в возрасте 40 лет: «У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов».

Уже восемь лет певица счастлива в браке с теннисистом Дмитрием Ивановым. В эфире шоу Лолита отметила, что боится, что муж может однажды уйти: «Часто бывает такое, что тебе кто-то нагрубил на концертах или просто звонят и начинают предъявлять какие-то претензии. Ты ходишь по квартире, возмущаешься и параллельно орешь на мужа. Иногда мне кажется, что муж просто соберет чемоданы и уйдет, но он пока держится». Дмитрий Иванов стал пятым супругом эпатажной артистки.