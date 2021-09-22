Лолита назвала размер пенсии Аллы Пугачевой и заявила, что у нее в 2 раза меньше

О категорическом настрое Лолиты против официальных званий и регалий известно давно: «Я в званиях не вижу никаких льгот и ценностей. Возьми мои еврейские корни. Во всем должен быть смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — откровенно заявила Милявская.