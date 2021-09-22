Лолита назвала размер пенсии Аллы Пугачевой и заявила, что у нее в 2 раза меньше
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Лолита раскрыла цифры пенсии Примадонны, чтобы показать разницу между ее и своей пенсией: «Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так она — народная артистка СССР», — поделилась она.
О категорическом настрое Лолиты против официальных званий и регалий известно давно: «Я в званиях не вижу никаких льгот и ценностей. Возьми мои еврейские корни. Во всем должен быть смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — откровенно заявила Милявская.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram