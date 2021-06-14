Лолита Милявская призналась, что не считает себя феминисткой
Лолита Милявская заявила, что не просто не относит себя к феминисткам, но и вовсе не согласна со многими моментами в этой идеологии.
«Я до сих пор не думаю, что я феминистка. Те догмы, которые сейчас транслируются, меня устраивают. То есть я за то, чтобы женщина всегда работала, всегда была образованной, не провоняла всю жизнь на кухнях с памперсами. Есть вещи, которые меня не устраивают, а они декларированы. Например, нельзя сумку взять у женщины из рук — это фактически уже домогательство, двери открывать в машину и из подъезда — это просто вопрос воспитания. Мужчина обязан это делать, это плохо, когда наоборот».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Вот я из тех, кто с двумя сумками ногой вышибает дверь, еще кого-то пропускает, но это все до поры до времени. Пока не было в жизни приличных людей. Я за то, чтобы, когда мужчина видит женщину, он действительно взял сумки. Ну если ты видишь соседа в подъезде, ну почему нет? Почему он не должен тебе помочь с тяжелой сумкой?», — возмутилась Милявская в шоу «Нежный подкаст».
А в ответ на слова ведущей Татьяны Мингалиевой о том, что феминизм подразумевает равенство зарплат, отметила, что этот момент должен зависеть исключительно от уровня интеллекта и талантов.
«Женщины иногда зарабатывают больше мужиков. Равенство зарплат, неравенство зарплат — это все-таки зависит от мозгов. Поэтому вот про все эти сексуальные домогательства — там тоже есть перегиб. Одно дело — тебя по заднице хлопнули, и ты уже бежишь до уголовного срока. Другое дело — Харви Вайнштейн, к которому девушки ходили ночью на кастинги в отель. Для меня до сих пор это странно. То есть я бы поняла, зачем меня зовут в отель. Если бы я пошла, то я бы уже с "Оскаром" вернулась. Это можно даже проституцией назвать. Я несчастливый человек, мне такое не предлагали», — объясняет Лолита.
Фото: Globalo Look press
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