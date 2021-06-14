Лолита Милявская призналась, что не считает себя феминисткой

Лолита Милявская заявила, что не просто не относит себя к феминисткам, но и вовсе не согласна со многими моментами в этой идеологии.

«Я до сих пор не думаю, что я феминистка. Те догмы, которые сейчас транслируются, меня устраивают. То есть я за то, чтобы женщина всегда работала, всегда была образованной, не провоняла всю жизнь на кухнях с памперсами. Есть вещи, которые меня не устраивают, а они декларированы. Например, нельзя сумку взять у женщины из рук — это фактически уже домогательство, двери открывать в машину и из подъезда — это просто вопрос воспитания. Мужчина обязан это делать, это плохо, когда наоборот».