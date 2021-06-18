Лолита Милявская представила новый клип со страстным бруталом и нежными прикосновениями

Лолита в блоге рассказала, что автором песни стал Андрей Осадчук, испытывающий огромные чувства к жене. «Ребята узнали, что станут родителями и после УЗИ, автор добавил последнюю строчку к уже готовой версии: "Ты целуй, целуй живот мой".⁣⁣

Спасибо моему замечательному партнеру Славе Пантере, за глубину и искренность не только в кадре. Просто человек такой. Всей команде от меня огромное спасибо», — поблагодарила Лолита всю команду в Сети.