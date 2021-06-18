Лолита Милявская представила новый клип со страстным бруталом и нежными прикосновениями
Лолита Милявская практически до неузнаваемости преобразилась в новом видео. Постройневшая после пятого развода артистка примерила образ Мадонны. Стилисты подобрали для нее парик с белыми длинными волосами, облегающее светлое платье, а завершил образ венец в виде солнечных лучей.
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Фото: Кадр видео
В стильном клипе с Лолитой снялся молодой брутал, весь покрытый татуировками. Артистом с белыми волосами оказался Слава Пантера, известный модель и блогер. Стилисты поработали и над его образом придав ему максимум сексуальности.
Лолита в блоге рассказала, что автором песни стал Андрей Осадчук, испытывающий огромные чувства к жене. «Ребята узнали, что станут родителями и после УЗИ, автор добавил последнюю строчку к уже готовой версии: "Ты целуй, целуй живот мой".
Спасибо моему замечательному партнеру Славе Пантере, за глубину и искренность не только в кадре. Просто человек такой. Всей команде от меня огромное спасибо», — поблагодарила Лолита всю команду в Сети.
Фото: Кадр видео
В последнее время Лолита Милявская выпускает особенно чувственные композиции. После пережитого развода в ее жизни наступила гармония. Она похорошела, похудела, а недавно дала понять, что и на личном фронте у нее все отлично.
А вы уже посмотрели видео?
Фото и видео: Instagram, кадры видео, VK.com, youtube-канал Лолита Милявская
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