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Лолита Милявская представила новый клип со страстным бруталом и нежными прикосновениями

18 июня на официальном канале певицы в Youtube состоялась премьера видео на песню «Щекотно». В ролике Лолита предстала в необычном образе, а пару ей составил видный мужчина, весь покрытый татуировками.

Лолита Милявская практически до неузнаваемости преобразилась в новом видео. Постройневшая после пятого развода артистка примерила образ Мадонны. Стилисты подобрали для нее парик с белыми длинными волосами, облегающее светлое платье, а завершил образ венец в виде солнечных лучей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита в необычном образе

Фото: Кадр видео

В стильном клипе с Лолитой снялся молодой брутал, весь покрытый татуировками. Артистом с белыми волосами оказался Слава Пантера, известный модель и блогер. Стилисты поработали и над его образом придав ему максимум сексуальности.

Лолита в блоге рассказала, что автором песни стал Андрей Осадчук, испытывающий огромные чувства к жене. «Ребята узнали, что станут родителями и после УЗИ, автор добавил последнюю строчку к уже готовой версии: "Ты целуй, целуй живот мой".⁣⁣

Спасибо моему замечательному партнеру Славе Пантере, за глубину и искренность не только в кадре. Просто человек такой. Всей команде от меня огромное спасибо», — поблагодарила Лолита всю команду в Сети.

Лолита в новом клипе

Фото: Кадр видео

В последнее время Лолита Милявская выпускает особенно чувственные композиции. После пережитого развода в ее жизни наступила гармония. Она похорошела, похудела, а недавно дала понять, что и на личном фронте у нее все отлично.

А вы уже посмотрели видео?

Фото и видео: Instagram, кадры видео, VK.com, youtube-канал Лолита Милявская

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