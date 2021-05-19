Лолита Милявская — откровенно о личной жизни: «Я выбрала работу и постель»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Год назад Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Тогда много резких слов было сказано с обеих сторон. Артистка признается, что если кого-то обижает и при этом неправа, то обязательно попросит прощения, если обидит публично, то и извинится громко и публично.
«Вообще такое происходит редко. Мне с моими друзьями не за что друг у друга просить прощения, — говорит она. — Бывает, что передо мной извиняются через 10 лет, а я уже и забыла, что там произошло. Не люблю копить негативные эмоции».
Актриса не смущается того, что в ее жизни было много мужчин: мужей и внебрачных связей. На вопрос, не побаиваются ли теперь ее представители противоположного пола, отвечает: «Кому суждено, тот не побаивается».
Лолита с недавнего времени ведет телепрограмму «ДНК». И она, чтобы показать личный пример, сама сделала себе тест. Результаты ее удивили. «У меня иммунитет к вирусам, в том числе к СПИДу, — сообщила она в интервью изданию «7Дней». — Я была бы рада этой информации лет 30 назад. Наверное, стала бы более распущенной. Сейчас я, конечно, избирательная. Общаюсь с мужчинами, которых знаю».
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Не обошли стороной и вопрос похудения артистки. Она призналась, что на диетах не сидела, а сбросила 12 кг с помощь эндокринолога, который порекомендовал сделать подробный анализ крови.
«Если сидеть на диетах, то потом наберешь еще больше. Мне патологически не идет полнота, а я была полной шесть лет, — откровенничала артистка. — Большую часть жизни я весила 56 кг. Но потом перестала носить свои любимые вещи. Перешла на удобные спортивные костюмы. После эндокринолог исключил из моего рациона арбуз, виноград, бананы. Запретил пить алкоголь. Можно было только белое вино, я его разбавляла минералкой».
Получив статус свободной женщины, Лолита перестала готовить. Она призналась, что за год подходила к плите раза три. Она пользуется сервисами доставки еды из ресторанов. «Нас всегда учили, что женщина должна быть хорошей хозяйкой, работать и быть.... богиней в постели. Я выбрала работу и постель», — откровенно заявляет она.
Милявская рассказала, что не может поехать на Украину к маме и дочери — въезд туда ей запрещен. Но дочь приехать в Россию может. Но пока 22-летняя Ева сдает экзамены. «Я та мать, у которой учеба на первом месте. Дочка учится на лингвиста, одновременно с тремя иностранными языками», — поделилась гордая Лолита.
На вопрос, как она относится к вакцинации, она ответила: «В моем окружении не осталось непривитых. Первыми побежали за вакциной те, кто перенес коронавирус тяжело. Я переболела без симптомов, даже не знала. Теперь у меня много антител, прививка пока мне не показана. Но лучше сделать ее, чем сойти с ума от страха заразиться».
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
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