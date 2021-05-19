Лолита Милявская — откровенно о личной жизни: «Я выбрала работу и постель»

Год назад Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Тогда много резких слов было сказано с обеих сторон. Артистка признается, что если кого-то обижает и при этом неправа, то обязательно попросит прощения, если обидит публично, то и извинится громко и публично.

«Вообще такое происходит редко. Мне с моими друзьями не за что друг у друга просить прощения, — говорит она. — Бывает, что передо мной извиняются через 10 лет, а я уже и забыла, что там произошло. Не люблю копить негативные эмоции».

Актриса не смущается того, что в ее жизни было много мужчин: мужей и внебрачных связей. На вопрос, не побаиваются ли теперь ее представители противоположного пола, отвечает: «Кому суждено, тот не побаивается».

Лолита с недавнего времени ведет телепрограмму «ДНК». И она, чтобы показать личный пример, сама сделала себе тест. Результаты ее удивили. «У меня иммунитет к вирусам, в том числе к СПИДу, — сообщила она в интервью изданию «7Дней». — Я была бы рада этой информации лет 30 назад. Наверное, стала бы более распущенной. Сейчас я, конечно, избирательная. Общаюсь с мужчинами, которых знаю».