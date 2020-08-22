Лолита Милявская оставила бывшего мужа без прописки в Москве

Старания Милявской увенчались успехом: бывший муж певицы снова потерял прописку в Москве. Исполнительница подала в суд иск и потребовала выписать экс-супруга из своей квартиры. Дмитрий не стал дожидаться решения суда и добровольно выписался из жилья Лолиты. Это изданию «СтарХит» подтвердил адвокат Лолиты Сергей Жорин.

Дмитрий Иванов стал пятым мужем Лолиты Милявской. Рассталась пара на скандальной ноте. По словам исполнительницы, причиной разрыва стали многочисленные измены супруга. Недавно певица призналась, что снова счастлива в отношениях: ««Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду», — прокомментировала свой новый роман исполнительница. По ее словам, новый возлюбленный хорошо зарабатывает и является достойным человеком, но пара пока не живет вместе.