Лолита Милявская опубликовала редкое видео со своей особенной дочерью Евой

Теперь мама и дочь наконец воссоединились. У девочки есть проблемы со здоровьем — задержки развития, о чем певица рассказала в одном из интервью.

«Это не аутизм, это синдром Аспергера, — рассказала Милявская. — Диагноз ей поставили недавно. Иногда у дочери бывает зацикленность на предмете, ей надо что-то крутить в руках. Но я и сама такая».

Она добавила, что в ее организме есть гены фенилкетонурии (тяжелая умственная отсталость) и синдрома Жакена (при нем поражаются внутренние органы), однако дочери они не передались.