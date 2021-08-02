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Лолита Милявская опубликовала редкое видео со своей особенной дочерью Евой

Певица не так давно смогла воссоединиться с наследницей — из-за пандемии коронавируса и проблем со въездом в Украину она не видела девочку более двух лет.
Лолита Милявская опубликовала редкое видео со своей особенной дочерью Евой

Лолита Милявская показала на видео свою 22-летнюю дочь Еву. Мама и дочка сидят обнявшись и молчат.

«Молчание — золото», — подписала видео в публикации Лолита.

Стоит напомнить, что Милявская и ее дочь смогли воссоединиться недавно. Поскольку девочка живет в Украине у родителей певицы, то из-за проблем с закрытыми границами из-за пандемии коронавируса Лолита не могла отправиться к своим родным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская, селфи

Фото: @lolitamilyavskaya

Теперь мама и дочь наконец воссоединились. У девочки есть проблемы со здоровьем — задержки развития, о чем певица рассказала в одном из интервью.

«Это не аутизм, это синдром Аспергера, — рассказала Милявская. — Диагноз ей поставили недавно. Иногда у дочери бывает зацикленность на предмете, ей надо что-то крутить в руках. Но я и сама такая».

Она добавила, что в ее организме есть гены фенилкетонурии (тяжелая умственная отсталость) и синдрома Жакена (при нем поражаются внутренние органы), однако дочери они не передались.

Отцом Евы по документам является бывший супруг Милявской Александр Цекало. При этом настоящим биологическим отцом девушки является другой мужчина.

Фото: Instagram Лолиты Милявской, Global Look Press

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