Лолита Милявская объявила о расставании с бизнесменом, за которого собиралась замуж
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
58-летняя исполнительница рассказала, что отношения с предпринимателем закончились. Как оказалось, это случилось это случилось после того, как она переболела коронавирусом.
«Я карантинила десять дней, и все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), — даже он завалил всю квартиру продуктами и цветами. В конце концов я попросила никого не беспокоиться, мол, мне все это не съесть. Но в итоге, честно скажу, все съела», — поделилась Лолита с изданием «7 дней».
Певица совсем не переживает по поводу расставания и оптимистично смотрит в будущее. Сейчас все ее внимание сосредоточено на маме и дочке. Недавно им удалось вернуться в Россию и Милявская наслаждается воссоединением с близкими людьми.
Также звезда отметила, что никогда не зависела от мужчин. «Это к любви не имеет никакого отношения, это расстройство нервной системы, психики, неспособность отказать. Болезненная любовь обязательно предполагает неприятие с той стороны или манипуляции. Все психологи и психиатры предупреждают о том, что появление бабочек в животе не говорит о здоровом чувстве, с этим надо аккуратно, а лучше просто избегать», — высказалась Лолита.
Фото: Global Look Press