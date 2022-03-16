Лолита Милявская объявила о расставании с бизнесменом, за которого собиралась замуж

58-летняя исполнительница рассказала, что отношения с предпринимателем закончились. Как оказалось, это случилось это случилось после того, как она переболела коронавирусом.

«Я карантинила десять дней, и все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), — даже он завалил всю квартиру продуктами и цветами. В конце концов я попросила никого не беспокоиться, мол, мне все это не съесть. Но в итоге, честно скажу, все съела», — поделилась Лолита с изданием «7 дней».