Лолита Милявская не долго горевала после развода и улетела в отпуск со статным незнакомцем
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Фото: Кадр программы
Лолита Милявская отправилась из одного отпуска в другой. Прошлую неделю певица провела на своей даче в Болгарии, где занималась домашними делами. А сегодня улетела отдыхать в Израиль.
В путешествие Лолита отправилась не одна. Видимо, артистка недолго горевала после развода с пятым мужем и уже подлечила душевные раны: в отпуск Милявская отправилась со статным незнакомцем лет 45-ти. Пару заметили в аэропорту перед вылетом, сообщает «СтарХит». Очевидцы рассказывали, что Лолита выглядела спокойной и счастливой.
Несколько месяцев назад 56-летняя артистка рассталась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Их 9-летний брак распался после того, как Лолита узнала, что супруг ей изменяет. Сначала Лолита защищала мужа от нападок и говорила, что никому не позволит его обижать, но вскоре и сама пошла в наступление, называя Дмитрия Иванова альфонсом и другими неприятными словами. Она также попыталась признать их брак фиктивным.
В коротком интервью «СтарХиту» Лолита призналась, что ей пока хочется тишины: «Пока не произойдет каких-то глобальных моментов, и на моем пальце не засверкает помолвочное кольцо, не вижу смысла что-то комментировать и рассказывать. Ведь порой даже не знаешь, что будет завтра. Мы действительно только приземлились в Израиле. И мне больше всего в данный момент хочется покоя и тишины», — заявила артистка.
Тысячи поклонников Лолиты уверены: развод пошел ей на пользу. За последние месяцы артистка избавилась от лишнего веса, похорошела и помолодела.
Фото и видео: Instagram
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