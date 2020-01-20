Лолита Милявская не долго горевала после развода и улетела в отпуск со статным незнакомцем

В путешествие Лолита отправилась не одна. Видимо, артистка недолго горевала после развода с пятым мужем и уже подлечила душевные раны: в отпуск Милявская отправилась со статным незнакомцем лет 45-ти. Пару заметили в аэропорту перед вылетом, сообщает «СтарХит». Очевидцы рассказывали, что Лолита выглядела спокойной и счастливой.

Несколько месяцев назад 56-летняя артистка рассталась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Их 9-летний брак распался после того, как Лолита узнала, что супруг ей изменяет. Сначала Лолита защищала мужа от нападок и говорила, что никому не позволит его обижать, но вскоре и сама пошла в наступление, называя Дмитрия Иванова альфонсом и другими неприятными словами. Она также попыталась признать их брак фиктивным.