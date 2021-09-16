Рваная стрижка и бесконечные ноги: Лолита в точности повторила свой образ из 2008 года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @lolitamilyavskaya
Артистка многие годы ведет борьбу с лишним весом. И даже после того, как приводит себя в форму, после серьезных жизненных потрясений — набирает несколько лишних килограмм. И несмотря на то, что Лолита целую карьеру сделала на том, что не боится показывать себя настоящей, она значительно лучше чувствует себя без ненужных отложений.
Сейчас в жизни Милявской как-раз такой период: после пятого развода ей удалось прийти в отличную форму, после чего — певица обновила гардероб и освежила прическу. Видео, которым звезда после преображения поделилась с почитателями, было сделано на концерте талантливой актрисы Нонны Гришаевой, который Милявская с удовольствием посетила и оставила восторженный отзыв.
Для выхода в свет, Лолита выбрала узкие и черный свитер с открытыми плечами. А осиную талию, подчеркнула ремешком. Комментарии под постом оставили не один восторженный комментарий: «Еще стройнее!», «Шикарно выглядит наша Лола», «На молодую девочку похожа», «С каждым годом краше и краше», «Совсем исхудала», «Стильная прическа», – написали фанаты.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram