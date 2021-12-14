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Локоны и сияющий взгляд: Навка показала, как идеально выглядит после ночи на тренировке

Татьяна Навка — многолетний бессменный член жюри популярного шоу «Ледниковый период». На съемках очередного выпуска олимпийская чемпионка в танцах на льду появилась сияющей и в ярком образе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Таятьна Навка

Фото: www.instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка активно ведет страницу в Instagram, где рассказывает о своих спортивных и не только буднях. В сториз спортсменка опубликовала видео, снятое на катке в три часа ночи. Татьяна и Алина Загитова позировали без макияжа и немного уставшими. «Но завтра у нас "Ледниковый период" и мы будем красивыми. Будем судить», — прокомментировала олимпийская чемпионка.

И в самом деле после бессонной ночи на тренировке Татьяна Навка появилась на съемках невероятно красивой: с идеальными локонами, в уютном костюме ярко-зеленого оттенка и в гармонично сочетающихся со всем образом украшениях.

Локоны и сияющий взгляд: Навка показала, как идеально выглядит после ночи на тренировке

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в 2006 году. Но и после завершения карьеры она не перестала много работать. Татьяна регулярно выпускает невероятные ледовые шоу, с которыми гастролирует по всему миру. Спортсменка успевает и сниматься в популярных проектах, и тренироваться, и воспитывать маленькую дочь.

Кстати, Надя пошла по ее стопам. Девочка уже добилась больших успехов для своего возраста. Она завоевывает медали на соревнованиях и участвует с мамой в ледовом шоу.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram

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