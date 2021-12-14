Локоны и сияющий взгляд: Навка показала, как идеально выглядит после ночи на тренировке

Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в 2006 году. Но и после завершения карьеры она не перестала много работать. Татьяна регулярно выпускает невероятные ледовые шоу, с которыми гастролирует по всему миру. Спортсменка успевает и сниматься в популярных проектах, и тренироваться, и воспитывать маленькую дочь.

Кстати, Надя пошла по ее стопам. Девочка уже добилась больших успехов для своего возраста. Она завоевывает медали на соревнованиях и участвует с мамой в ледовом шоу.