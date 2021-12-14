Локоны и сияющий взгляд: Навка показала, как идеально выглядит после ночи на тренировке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka
Татьяна Навка активно ведет страницу в Instagram, где рассказывает о своих спортивных и не только буднях. В сториз спортсменка опубликовала видео, снятое на катке в три часа ночи. Татьяна и Алина Загитова позировали без макияжа и немного уставшими. «Но завтра у нас "Ледниковый период" и мы будем красивыми. Будем судить», — прокомментировала олимпийская чемпионка.
И в самом деле после бессонной ночи на тренировке Татьяна Навка появилась на съемках невероятно красивой: с идеальными локонами, в уютном костюме ярко-зеленого оттенка и в гармонично сочетающихся со всем образом украшениях.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в 2006 году. Но и после завершения карьеры она не перестала много работать. Татьяна регулярно выпускает невероятные ледовые шоу, с которыми гастролирует по всему миру. Спортсменка успевает и сниматься в популярных проектах, и тренироваться, и воспитывать маленькую дочь.
Кстати, Надя пошла по ее стопам. Девочка уже добилась больших успехов для своего возраста. Она завоевывает медали на соревнованиях и участвует с мамой в ледовом шоу.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram