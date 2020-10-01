Локоны и леопард: Регина Тодоренко показала образ для шоу «Ледниковый период»
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Телеведущая Регина Тодоренко показала свой новый образ для еженедельного шоу «Ледниковый период». Автором облика стала коллега Регины, визажист Яна Бузычкина.
На фото Тодоренко с озорными локонами, собранным наверх под стильную повязку в леопардовой расцветке. Макияж мягкий и нейтральный, в теплых бежевых тонах.
«Если есть на этой планете талантливые люди, то мне очень повезло – они работают со мной в одной команде», – пишет Регина, шутливо добавляя, что новый образ оценил даже ее супруг, хотя он любит ее только без макияжа.
По мнению подписчиков телеведущей, образ вышел удачным, хотя и не совсем характерным для Регины. «Очень красиво и естественно, поэтому мужу и понравилось», «Необычный для вас образ», «Красавица», «Кстати, леопард очень идет», – пишут поклонники.
По традиции, нашлись и сходства с другими известными красавицами. Некоторые сочли, что Регина в этом облике похожа на заезду Comedy Woman Катю Варнаву, другие – что на бывшую участницу группы «Фабрика» Сашу Савельеву.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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