Локоны и леопард: Регина Тодоренко показала образ для шоу «Ледниковый период»

Телеведущая Регина Тодоренко показала свой новый образ для еженедельного шоу «Ледниковый период». Автором облика стала коллега Регины, визажист Яна Бузычкина.

На фото Тодоренко с озорными локонами, собранным наверх под стильную повязку в леопардовой расцветке. Макияж мягкий и нейтральный, в теплых бежевых тонах.

«Если есть на этой планете талантливые люди, то мне очень повезло – они работают со мной в одной команде», – пишет Регина, шутливо добавляя, что новый образ оценил даже ее супруг, хотя он любит ее только без макияжа.