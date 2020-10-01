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Локоны и леопард: Регина Тодоренко показала образ для шоу «Ледниковый период»

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Регина Тодоренко

Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru

Подписчики посчитали, что такой образ нехарактерен для телеведущей.

Телеведущая Регина Тодоренко показала свой новый образ для еженедельного шоу «Ледниковый период». Автором облика стала коллега Регины, визажист Яна Бузычкина.

На фото Тодоренко с озорными локонами, собранным наверх под стильную повязку в леопардовой расцветке. Макияж мягкий и нейтральный, в теплых бежевых тонах.

«Если есть на этой планете талантливые люди, то мне очень повезло – они работают со мной в одной команде», – пишет Регина, шутливо добавляя, что новый образ оценил даже ее супруг, хотя он любит ее только без макияжа.

По мнению подписчиков телеведущей, образ вышел удачным, хотя и не совсем характерным для Регины. «Очень красиво и естественно, поэтому мужу и понравилось», «Необычный для вас образ», «Красавица», «Кстати, леопард очень идет», – пишут поклонники.

По традиции, нашлись и сходства с другими известными красавицами. Некоторые сочли, что Регина в этом облике похожа на заезду Comedy Woman Катю Варнаву, другие – что на бывшую участницу группы «Фабрика» Сашу Савельеву.

Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко

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