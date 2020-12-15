«Лохматая Снегурочка» Лиза Арзамасова очаровала подписчиков нежным образом

Главная Снегурочка и русская красавица этой зимы Лиза Арзамасова продолжает покорять своих поклонников настоящей и чистой красотой. В своем новом посте актриса показала, что очень хороша даже с неприбранными волосами — Лиза появилась с «лохматой» укладкой и в эффектных серебряных браслетах и кольцах, а заодно рассказала, как у нее обстоят дела с новогодним настроением.

«Предвкушение Нового Года... Оно у вас уже есть? Что это вообще? Как это удивительное состояние настигает из года в год? Это от уличных огоньков и украшений? От ожидания праздника, подарков? Или от веры в то, что именно новогодние пожелания сбываются? Ну и ещё днярожденьевские ))) Два раза в год - шанс на чудо! Поднял бокал, зажмурился, вложил всю силу духа и мысли в загаданное, глоток шампанского и ... процесс чудесного запустился? Или это простая Надежда на то, что есть какие-то точки отсчёта, после которых всё меняется в лучшую сторону: Новый Год для всех или твой личный Новый год жизни? И ведь не могут же мечты каждого человека на земле сбыться, не бывает же такого, но Вера в волшебное не ослабевает... Или возможно, как у Стругацких «Счастье для всех, даром, пусть никто не уйдёт обиженным»... Если так, загадала бы именно это...», — рассказывает Лиза.