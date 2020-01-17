«Лодыжки слона»: Милла Йовович за две недели до родов показала огромный живот и рассказала о самочувствии
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Фото: Instagram
На днях папарацци засняли на улице 44-летнюю Миллу Йовович, которая со дня на день родит малыша. На снимках было видно, что актриса сильно поправилась и отекла.
Сама Милла подтвердила, что находится не в лучшей физической форме и набрала 22 кг, а последние недели беременности даются ей тяжело. Йовович, которая станет матерью в третий раз в 44 года, опубликовала трогательный пост, в котором рассказала, как чувствует себя за несколько дней до родов.
«У меня будет третий ребенок. И я благодарна богу, что снова беременна, особенно в моем возрасте. Я уже готова увидеть этого ребенка. Осталось две недели до того, как мы его увидим. Любая женщина, у которой есть дети, знает, насколько тяжел последний месяц беременности. У меня сейчас лодыжки слона, болит спина и бедра, в туалет я бегаю каждые 15 минут. Я забыла, что такое спать. И это раздражает, потому что, если малышка будет такой же крикливой, как наша старшая дочь, мы еще долго не будем знать, что такое сон.
Я жду, когда снова смогу надеть носки, не краснея от усилий. Две недели — и все изменится. Мы сделаем это», — написала Миллай Йовович в Instagram.
У Миллы и ее супруга Пола Андерсона есть 12-летняя дочь Эва и 12-летняя Дашиэл. О том, что Милла станет многодетной матерью она рассказала летом 2019 года. Ранее актриса признавалась, что она пережила непростой период, когда ей сделали экстренный аборт. Она долго была в депрессии, с последствиями которой борется до сих пор.
Фото: Instagram, кадры из фильмов
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