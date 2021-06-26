Лобода высказалась на тему слухов о романе с миллиардером: «Как это смешно!»
Недавно бывший организатор гастролей по имени Стас Пшеницын рассказал «Экспресс Газете» о том, что у певицы есть гражданский муж Артур Гранц. 50-летний предприниматель, который владеет сетью магазинов Duty Free на территории Украины.
«Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его самолете. Но он не отец Тильды. Его еще не было рядом, когда Света родила», – сказал об отношениях звезды Стас.
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Фото: Global Look Press
Артистка решила высмеять сразу все слухи о себе, опубликовав в своем Instagram новое видео.
«Заголовки: «Лобода наркоманка», «у Лободы куча проблем». Ушел продюсер – раз, Она встречается с миллиардером – два, и третий – она наркоманка! Как это смешно!», – сказала певица.
Напомним, что 38-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» официально не была замужем и воспитывает двоих дочерей – 10-летнюю Евангелину и 3-летнюю Тильду.
Фото и видео: Global Look Press, @lobodaofficial/Instagram
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