Лобода оголила живот, а Киркоров променял образ греческого бога на стразы: как прошел 6-й день «Новой волны»
Сегодня на сцене в Сочи участники фестиваля представляли свои премьерные композиции. Ведущими вечера стали Марина Федункив и Александр Ревва. Перед представлением участников гостей ждал концерт звезд российского экстрады. Своими хитами со сцены порадовали Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Artik & Asti, Сергей Лазарев, Дима Билан, Manizha, Валерия и другие исполнители.
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Светлана Лобода позировала на красной дорожке в черном платье с блестящей юбкой с глубоким разрезом, шею певицы украсили массивные золотые украшения. Певица дополнила образ прической в стиле старого голливуда и туфлями на высоком каблуке.
Член жюри Филипп Киркоров появился перед фотографами в смокинге, расшитом драгоценными камнями с длинным черным подолом. На дорожке король эстрады встретился с певицей Манижей, которая в этом году представляла Россию на «Евровидении».
Также заслуженный артист пообщался с журналистами и признался, что слегка разочарован и составом участников. «Не знаю то ли поколение такое сейчас надломленное ТикТоком и поющее или новых ждем. Что-то есть безусловно, но слабоватенько», — высказался артист.
Король эстрады высказался и про то, как выглядят конкурсанты фестиваля: «Мне не нравится как одеты участники, мне вообще не нравится как с ними работают. Стилисты подкачали».
Певица Валерия сменила несколько образов. Исполнительница примерила длинное белое платье с оборками, а на сцену фестиваля вышла в стильном брючном костюме молочного оттенка. Звезда предпочла небрежную укладку и неяркий макияж. Выходы Валерии всегда лаконично и со вкусом подобраны. Каждый образ певицы будто только сошел со страниц модных журналов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одним из ярких гостей фестиваля стал 27-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген. Исполнитель получил известность благодаря участию в китайском музыкальном шоу Singer 2017. Заслуженный деятель Казахстана сумел дойти до финала и завоевать второе место.
Для выхода на дорожку «Новой волны» музыкант выбрал белый смокинг, дополнив его солнечными очками и шляпой.
Фаворитом певца Сергея Лазарева сегодня определенно стал черный цвет. Артист появился на дорожке в окружении своих танцоров. Компанию исполнителю составили шесть человек: три девушки и три молодых человека, одетых в одном стиле. Вся команда чуть позже зажгла на сцене фестиваля с хитом «Араматом».
Участник дуэта Artik & Asti Артем Умрихин привез в Сочи свою семью — жену Рамину Умрихину и двоих детей. Вся семья с удовольствием позировала фотографам, а дети пары сразили всех присутствующих своими стильными нарядами. Сам певец и продюсер выбрал костюм в пижамном стиле, супруга артиста предпочла черный корсет и мини юбку.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Еще одной яркой гостью фестиваля стала певица Лолита. Исполнительница не вышла на красную дорожку, но с удовольствием пообщалась с друзьями и журналистами за кулисами.
57-летняя Лолита, которая в 2020 году официально развелась с пятым мужем, коротко прокомментировала возможные ближайшие замужества: «Я с молодежью завязала».
Каждый день участники конкурса все ближе приближаются к победе. Конкурс «Новая волна» прекрасный шанс для молодых исполнителей заявить о себе и побороться за главный приз в 7 млн рублей.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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