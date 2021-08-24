Лобода оголила живот, а Киркоров променял образ греческого бога на стразы: как прошел 6-й день «Новой волны»

Член жюри Филипп Киркоров появился перед фотографами в смокинге, расшитом драгоценными камнями с длинным черным подолом. На дорожке король эстрады встретился с певицей Манижей, которая в этом году представляла Россию на «Евровидении».

Также заслуженный артист пообщался с журналистами и признался, что слегка разочарован и составом участников. «Не знаю то ли поколение такое сейчас надломленное ТикТоком и поющее или новых ждем. Что-то есть безусловно, но слабоватенько», — высказался артист.

Король эстрады высказался и про то, как выглядят конкурсанты фестиваля: «Мне не нравится как одеты участники, мне вообще не нравится как с ними работают. Стилисты подкачали».