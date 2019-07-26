«Лизины жесты и мимика»: пользователи Сети обсуждают новое видео Максима Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают пятилетних двойняшек Лизу и Гарри. Артисты часто делятся фотографиями и забавными видео подрастающих малышей, и поклонники не устают восхищаться актерскими данными звездных детей. На днях Максим Галкин в обтягивающем велосипедном трико анонсировал свои грядущие выступления на балтийском побережье — пользователи Сети уверены, что свой актерский талант Лиза унаследовала от папы.
«Озвучено голосом и манерой Лизаветы», «Лизины жесты и мимика», «Я что-то прям тут Лизу услышала! 👏😂Прям та 💥же интонация!», «Ну в кого же могут быть ваши детки – все движения папины доча повторяет», «Малая на лицо мама, но манеры прям увидела сейчас в папу 😂», «Так вот в кого Лизочка!! Один в один!! Те же жесты, тот же пальчик:)))», — обсуждают видео фолловеры Галкина.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями в сентябре 2013 года, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Чем старше становятся малыши, тем явственнее видно внешнее сходство Гарри со знаменитым отцом, а Лизы — с мамой.
Больше видео из жизни детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете посмотреть здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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