«Лизины жесты и мимика»: пользователи Сети обсуждают новое видео Максима Галкина

«Озвучено голосом и манерой Лизаветы», «Лизины жесты и мимика», «Я что-то прям тут Лизу услышала! 👏😂Прям та 💥же интонация!», «Ну в кого же могут быть ваши детки – все движения папины доча повторяет», «Малая на лицо мама, но манеры прям увидела сейчас в папу 😂», «Так вот в кого Лизочка!! Один в один!! Те же жесты, тот же пальчик:)))», — обсуждают видео фолловеры Галкина.