Лиза Янковская рассказала, как пережила смерть знаменитого дедушки
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Лиза Янковская дала интервью изданию Blueprint, в котором рассказала о том, как пережила смерть своего дедушки, как это на ней отразилось и как она справляется с большими ожиданиями, которые на нее возложены.
Лиза рассказала, что принадлежность к творческой семье оставила большой след на ее личности.
«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», – призналась молодая звезда.
Она рассказала, что смерть Олега Янковского стала большим ударом для нее – у нее не было возможности пережить свое горе наедине с собой. Ее буквально преследовали, чтобы узнать, что она чувствует.
«С тех пор я не переношу любую шумиху и поэтому не хожу на премьеры, не люблю вечеринки, светское общество. Когда умер дедушка, мне было 14 лет — самый разгар подросткового возраста», – поделилась Елизавета.
Она отметила, что многие воспоминания того времени мучают ее до сих пор.
«Моя семья пыталась меня защитить, но полностью сделать это было невозможно. Например, за мной, школьницей, бегали люди, они преследовали меня — это были очень неприятные травмирующие истории».
Несмотря на это, Лиза призналась, что все это сделало ее сильнее.
«Сейчас я понимаю, что это был офигенный урок, который сделал из меня суперсильного человека и, как ни странно, подарил мне чувство юмора, которое меня очень защищает».
Фото: Global look Press