Лиза Янковская рассказала, как пережила смерть знаменитого дедушки

Лиза Янковская дала интервью изданию Blueprint, в котором рассказала о том, как пережила смерть своего дедушки, как это на ней отразилось и как она справляется с большими ожиданиями, которые на нее возложены.

Лиза рассказала, что принадлежность к творческой семье оставила большой след на ее личности.

«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», – призналась молодая звезда.