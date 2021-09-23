Лиза Янковская под руку со звездным бойфрендом появилась на «Кинотавре»

Если вне красной дорожки Лиза выбрала легкое желтое платье, дополнив его джинсовой курткой оверсайз, то на саму премьеру надела элегантное облегающее черное платье. Свой образ Лиза не стала утяжелять лишними аксессуарами или ярким макияжем, сделав ставку на естественную красоту.

Напомним, что 27-летняя Елизавета Янковская несколько лет встречалась с Александром Палем. Но зимой 2017 года стало известно, что пара распалась. Актеры перестали выходить вместе в свет и публиковать совместные фото. Позже оказалось, что расставание было временным. В декабре 2019-го Лиза пришла на день рождения экс-возлюбленного, после чего заговорили об их воссоединении.