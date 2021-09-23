Лиза Янковская под руку со звездным бойфрендом появилась на «Кинотавре»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архив пресс-службы
Известный актер тоже приехал на фестиваль по работе: он прилетел на киносмотр с картиной театра «Современник» «День мертвых» (Виктора Рыжакова). Среди многочисленных звезд пара Лизы и Александра ярко выделялась, несмотря на то, что и парень, и девушка предпочитают в одежде сдержанный стиль и не стремятся эпатировать публику.
Если вне красной дорожки Лиза выбрала легкое желтое платье, дополнив его джинсовой курткой оверсайз, то на саму премьеру надела элегантное облегающее черное платье. Свой образ Лиза не стала утяжелять лишними аксессуарами или ярким макияжем, сделав ставку на естественную красоту.
Напомним, что 27-летняя Елизавета Янковская несколько лет встречалась с Александром Палем. Но зимой 2017 года стало известно, что пара распалась. Актеры перестали выходить вместе в свет и публиковать совместные фото. Позже оказалось, что расставание было временным. В декабре 2019-го Лиза пришла на день рождения экс-возлюбленного, после чего заговорили об их воссоединении.
Фото и видео: Архив пресс-службы, Кинопоиск, Rambler