Лиза Пескова устала от хейта из-за публичности отца: «Все не так, как люди себе воображают»

Пескова знает несколько иностранных языков, учится в престижном московском университете и много лет жила в разных странах. Лиза не считает, что ее успех связан со статусом отца. Девушка с 16-ти лет не живет с родителями, а все ее юношество после их развода прошло в школе-интернате. Лиза рано начала жить с молодым человеком, поэтому потребности в родительской опеке у нее давно нет. Своего возлюбленного Пескова скрывает от общественности, отмечая, что всегда ценила в избраннике любовь к не публичности.

Но студентка уверена, объяснить все это людям, которые изначально настроены скептически, очень сложно, и она не хочет тратить на это энергию и силы.

Очень часто, по словам Лизы, люди кардинально меняют мнение о ней, когда им удается познакомиться поближе: «У меня было немало случаев, когда в ходе переписки или общения, человек действительно менял свое мнение и даже просил прощения. Только суть в том, что потом думаешь: "Ну и на фиг я потратила свое время, чтобы что-то ему все-таки доказать?"».