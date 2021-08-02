Лиза Пескова рассказала, почему не ладила с матерью в подростковом возрасте

Из-за этого оно долго не ладила с мамой – практически до 20 лет. Однако, несмотря на сложности, ее мать старалась всегда поддерживать дочь.

«Несмотря на все сложности с ней всегда можно было поговорить на любую тему абсолютно. Это главное правило воспитание мамы — общаться с ребенком как с другом, взрослым человеком и на равных. И никаких табу от секса, алкоголя, до религии, Вселенной и тому подобное», – говорит Лиза.

Своими проблемами Пескова решила не только поделиться – она хочет помочь тем, кто сталкивался с похожими сложностями. Поэтому она решила написать книгу о проблемах подростков.

«Пишу книгу о жизни подростка в интернате со всеми проблемами: от прыщей и первой сигареты, до развода родителей и смерти близкого человека», — поделилась девушка.