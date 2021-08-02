Лиза Пескова рассказала, почему не ладила с матерью в подростковом возрасте
Лиза Пескова в своем блоге раскрыла часть своих проблем, с которыми столкнулась в подростковом возрасте. В частности, у девушки, которая недавно окончила МГИМО и уже активно занимается общественной деятельностью, были проблемы с матерью.
По мнению Елизаветы, причина была в образе жизни, при котором девушке из-за работы родителей постоянно приходилось быть в разъездах, и это сказалось на ее характере.
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Фото: @lisa_peskova
«С 10 лет жила во французском интернате, в 15 переехала в Москву, где сдала ЕГЭ экстерном, год отучилась в МГУ, но не понравилось, и вернулась во Францию на бакалавриат. А на магистратуру обратно в Москву», — рассказывает Пескова в сториз в своем блоге.
Из-за этого оно долго не ладила с мамой – практически до 20 лет. Однако, несмотря на сложности, ее мать старалась всегда поддерживать дочь.
«Несмотря на все сложности с ней всегда можно было поговорить на любую тему абсолютно. Это главное правило воспитание мамы — общаться с ребенком как с другом, взрослым человеком и на равных. И никаких табу от секса, алкоголя, до религии, Вселенной и тому подобное», – говорит Лиза.
Своими проблемами Пескова решила не только поделиться – она хочет помочь тем, кто сталкивался с похожими сложностями. Поэтому она решила написать книгу о проблемах подростков.
«Пишу книгу о жизни подростка в интернате со всеми проблемами: от прыщей и первой сигареты, до развода родителей и смерти близкого человека», — поделилась девушка.
Фото: Instagram Лизы Песковой
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