Лиза Пескова поделилась спорным способом похудения: «Могу есть раз в день»

«Так получилось, когда пару лет назад я захотела для себя попробовать продержаться весь пост. Потом начала есть два раза в день, так как сузился желудок. Заметила, что больше не бывает вздутий, тяжести. Организм сам настолько адаптировался, что уже стало невозможно есть 3-4 раза в день. Сейчас спокойно могу есть один раз в день», — рассказала Лиза.

Интервальное голодание заключается в том, чтобы ограничивать себя в приемах пищи в определенные часы. Самым популярным считается интервал — 8/16, когда человек может есть только в рамках 8-часового периода в сутках, а остальные 16 часов голодать.

Существуют и другие варианты, которые каждый подбирает лично для себя. Но, прежде чем задуматься об этой системе питания, необходимо проконсультироваться с врачом, ведь любые изменения в привычном образе жизни могут привести к серьезным последствиям для организма.