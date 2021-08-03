passion.ru

Лиза Пескова прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе с бизнесменом

Со своим возлюбленным, бизнесменом Русланом Голбазовым, дочь пресс-секретаря президента, по слухам, встречается уже около трех лет, однако новости о грядущем бракосочетании за границей весьма удивили и девушку, и ее отца.
Лиза Пескова прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе с бизнесменом

Сегодня в Сети появилась неожиданная информация – дочь Дмитрия Пескова Елизавета скор выходит замуж. Избранником девушки якобы стал партнер по бизнесу, Руслан Голбазов. Вместе они уже давно – пара, предположительно, встречается около трех лет.

Сама Елизавета признавалась, что счастлива в отношениях, однако думать о браке пока рано. Когда вопрос о свадьбе дочери задали Пескову, он очень удивился и заявил, что либо это неправда, либо от него что-то скрывают.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Лиза Пескова

Фото: @lisa_peskova

Лиза Пескова, которая недавно закончила МГИМО и активно занимается общественными проектами, поспешила прокомментировать эту историю:

«Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник», – заявила она в беседе с журналистами.

По слухам, свадьба должна была состояться на Сардинии в шикарном отеле, в присутствии именитых гостей – однако в ближайшее время грандиозного мероприятия ждать, похоже, не стоит.

Хотя Пескова не так часто делиться подробностями личной жизни в своем блоге, накануне она поведала о проблемах в отношениях со своей матерью, с которыми столкнулась в подростковом возрасте.

Фото: Instagram Лизы Песковой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!