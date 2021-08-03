Лиза Пескова прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе с бизнесменом
Сегодня в Сети появилась неожиданная информация – дочь Дмитрия Пескова Елизавета скор выходит замуж. Избранником девушки якобы стал партнер по бизнесу, Руслан Голбазов. Вместе они уже давно – пара, предположительно, встречается около трех лет.
Сама Елизавета признавалась, что счастлива в отношениях, однако думать о браке пока рано. Когда вопрос о свадьбе дочери задали Пескову, он очень удивился и заявил, что либо это неправда, либо от него что-то скрывают.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lisa_peskova
Лиза Пескова, которая недавно закончила МГИМО и активно занимается общественными проектами, поспешила прокомментировать эту историю:
«Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник», – заявила она в беседе с журналистами.
По слухам, свадьба должна была состояться на Сардинии в шикарном отеле, в присутствии именитых гостей – однако в ближайшее время грандиозного мероприятия ждать, похоже, не стоит.
Хотя Пескова не так часто делиться подробностями личной жизни в своем блоге, накануне она поведала о проблемах в отношениях со своей матерью, с которыми столкнулась в подростковом возрасте.
Фото: Instagram Лизы Песковой
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