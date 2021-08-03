Лиза Пескова прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе с бизнесменом

Сегодня в Сети появилась неожиданная информация – дочь Дмитрия Пескова Елизавета скор выходит замуж. Избранником девушки якобы стал партнер по бизнесу, Руслан Голбазов. Вместе они уже давно – пара, предположительно, встречается около трех лет.

Сама Елизавета признавалась, что счастлива в отношениях, однако думать о браке пока рано. Когда вопрос о свадьбе дочери задали Пескову, он очень удивился и заявил, что либо это неправда, либо от него что-то скрывают.