Лиза Пескова пожаловалась на склонность к полноте и зависимость от медицинского препарата

Несколько лет назад Лиза Пескова завела личный блог. И по правилам блогинга, время от времени девушка рассказывает интересные факты о себе. Некоторые из них весьма показались любопытными ее подписчикам.

Так, Лиза сообщила, что местом ее рождения была столица Турции. С 1 по 5 класс она жила в пансионе в Москве, а в 6 классе была переведена в интернат, который находился во французской деревне. Школу она заканчивала экстерном в Москве в 16 лет, для чего год интенсивно занималась с репетиторами. «В школах я очень плохо со всеми ладила и меня называли маргиналом», — вспоминает она.

Рассказала Лиза и о своих талантах: «Я должна была поступать в школу искусств, так как моим основным талантом всегда было рисование, но я бросила года три назад, о чем сейчас жалею. Занималась бальными танцами с раннего возраста, танцевала в балете «Тодес» и два года занималась индивидуально с тренером. Свободно говорю на английском и французском языках, учу турецкий и арабский. Считаю немецкий и голландский очень красивыми языками», — написала она.

Красивый цвет волос у девушки — «свой»: «Я ни разу в жизни ничего не делала с волосами, и меня просто выводит из себя, когда мне не верят или спрашивают, где я крашусь». А вот с кожей ей повезло не так сильно: 3 года она лечилась от тяжелой степени акне. С фигурой тоже не все так просто.

«У меня генетическая склонность к полноте, и если я не буду заниматься спортом и правильно питаться, я резко полнею (этим летом поправилась на 10 кг. Я очень много ем. Не могу съесть кусочек (например, если речь о хлебе, я съедаю батон за раз), но если задамся целью похудеть — у меня включается режим "терминатор". Я люблю с Нутеллой только блины и не понимаю, как ее едят с хлебом», — призналась она.

«В сумке у меня всегда с собой аптечка, в которой есть лекарства буквально от всего. У меня зависимость от спрея "Ксимелин"», — призналась она.

Лиза также рассказала, что не любит ходить в кино и ненавидит коммерческую музыку, но всегда дочитывает книги до конца, даже если они не полностью меня увлекают. «Книги, которые я могу перечитывать несколько раз : Унесённые ветром, Консуэло», — отметила она.