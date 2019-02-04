logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лиза Пескова пожаловалась на склонность к полноте и зависимость от медицинского препарата

21-летняя Лиза Пескова откровенно рассказала о себе.

Несколько лет назад Лиза Пескова завела личный блог. И по правилам блогинга, время от времени девушка рассказывает интересные факты о себе. Некоторые из них весьма показались любопытными ее подписчикам.

Так, Лиза сообщила, что местом ее рождения была столица Турции. С 1 по 5 класс она жила в пансионе в Москве, а в 6 классе была переведена в интернат, который находился во французской деревне. Школу она заканчивала экстерном в Москве в 16 лет, для чего год интенсивно занималась с репетиторами. «В школах я очень плохо со всеми ладила и меня называли маргиналом», — вспоминает она.

Рассказала Лиза и о своих талантах: «Я должна была поступать в школу искусств, так как моим основным талантом всегда было рисование, но я бросила года три назад, о чем сейчас жалею. Занималась бальными танцами с раннего возраста, танцевала в балете «Тодес» и два года занималась индивидуально с тренером. Свободно говорю на английском и французском языках, учу турецкий и арабский. Считаю немецкий и голландский очень красивыми языками», — написала она.

Красивый цвет волос у девушки — «свой»: «Я ни разу в жизни ничего не делала с волосами, и меня просто выводит из себя, когда мне не верят или спрашивают, где я крашусь». А вот с кожей ей повезло не так сильно: 3 года она лечилась от тяжелой степени акне. С фигурой тоже не все так просто.

«У меня генетическая склонность к полноте, и если я не буду заниматься спортом и правильно питаться, я резко полнею (этим летом поправилась на 10 кг. Я очень много ем. Не могу съесть кусочек (например, если речь о хлебе, я съедаю батон за раз), но если задамся целью похудеть — у меня включается режим "терминатор". Я люблю с Нутеллой только блины и не понимаю, как ее едят с хлебом», — призналась она.

«В сумке у меня всегда с собой аптечка, в которой есть лекарства буквально от всего. У меня зависимость от спрея "Ксимелин"», — призналась она.

Лиза также рассказала, что не любит ходить в кино и ненавидит коммерческую музыку, но всегда дочитывает книги до конца, даже если они не полностью меня увлекают. «Книги, которые я могу перечитывать несколько раз : Унесённые ветром, Консуэло», — отметила она.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Роскошная Михалкова, стильная Ходченкова и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец