Белокурый ангел: Лиза Пескова в свой день рождения поделилась детскими фото с родителями
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Фото: Instagram @lisa_peskova
Почти все фото взяты из сторис ее мамы, Екатерины Солоцинской. На этих снимках Лиза запечатлена с отцом Дмитрием Песковым, мамой; есть несколько кадров, где она одна. Лиза на пляже с папой, Лиза задувает свечи на праздничном торте, маленькая Лиза спит с книжкой в обнимку - все фото очень трогательные, как любые детские снимки. Кроме того, Пескова опубликовала в Instagram видео, где показала комнату, буквально заполненную воздушными шарами по случаю своего дня рождения.
Екатерина Солоцинская также разместила отдельный пост, посвященный важной дате в жизни дочери. «С тобой с самого рождения было легко — ты давала спать по ночам, когда была совсем маленькой, а в школе мне никогда не нужно было проверять твои уроки — ты всегда и везде была лучшей ученицей. На дополнительных занятиях ты лучше всех рисовала (все говорили, что у тебя талант, жаль, что ты больше не рисуешь), танцевала, играла в теннис, учила языки», — обратилась к Лизе ее мама.
Фото: Instagram @ekaterina_solotsinskaya
Солоцинская напомнила, что самым непростым периодом в их отношениях был переходный возраст Лизы, «но сейчас я могу назвать тебя своим другом. Другом, с которым можно обсуждать и советоваться обо всём на свете — от выбора одежды до отношений, вместе путешествовать и тусоваться. Я общаюсь с твоими друзьями, а ты с моими и, несмотря на разницу в возрасте, всем это интересно и весело».
Фото: Instagram Лизы Песковой и Екатерины Солоцинской