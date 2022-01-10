Белокурый ангел: Лиза Пескова в свой день рождения поделилась детскими фото с родителями

Екатерина Солоцинская также разместила отдельный пост, посвященный важной дате в жизни дочери. «С тобой с самого рождения было легко — ты давала спать по ночам, когда была совсем маленькой, а в школе мне никогда не нужно было проверять твои уроки — ты всегда и везде была лучшей ученицей. На дополнительных занятиях ты лучше всех рисовала (все говорили, что у тебя талант, жаль, что ты больше не рисуешь), танцевала, играла в теннис, учила языки», — обратилась к Лизе ее мама.