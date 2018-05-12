«Лиза мне венок сплела»: Максим Галкин поделился весенним фото

«Сначало папина доця , а после и доцин папуля ))», «А вам идет», «Умничка дочка», «Очень аккуратно сплела», «Хорошая весенняя фотография», «А в качестве клиента в парикмахерском салоне вы уже были? Лиза тренируется делать прически папе?)», «Максим, вы суперпапа», «Молодец лиза, красивый венок сплела и папу нарядила.папе хорошо», «Маме - прическу, папе - венок. Идеальный ребёнок», — умилились подписчики.

Напомним, не так давно Максим Галкин опубликовал архивное видео, в котором Лиза делала прическу своей маме, Алле Пугачевой. Брат девочки раскритиковал ее парикмахерское искусство: «Не надо! Лиза, не надо! Я хочу, чтобы мама красивая и так была. Некрасиво получилось».

Фото: instagram