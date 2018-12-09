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«Лиза — копия прабабушки»: 69-летняя Алла Пугачева показала, на кого похожа ее младшая дочка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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У Примадонны сохранилось фото ее любимых бабушки и дедушки.

Видимо, на днях Алла Борисовна Пугачева занялась разбором семейного фотоархива, поскольку решила впервые показать фолловерам в Instagram снимок, на котором запечатлены ее бабушка и дедушка. Примадонна поведала поклонникам, что почти не помнит деда Архипа Одегова, в отличие от бабушки Александры Кондратьевны.

«Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей. Царство небесное вам», — так подписала фото Алла Борисовна.

Одни поклонники восхитились тем, что певица до сих пор хранит память о давно ушедших родных, тем более их фотографии, а другие тут же заметили, что младшая дочь Пугачевой Лиза похожа на свою прабабушку Александру Кондратьевну. «Лизочка очень похожа на вашу бабушку», «Так вот на кого Лиза похожа!», «И, правда, Лиза в прабабушку!», «Ваша младшая доченька — одно лицо с прабабкой» — сошлись во мнении интернет-пользователи. А вы видите сходство между бабушкой и дочкой Аллы Пугачевой?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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