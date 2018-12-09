«Лиза — копия прабабушки»: 69-летняя Алла Пугачева показала, на кого похожа ее младшая дочка

Видимо, на днях Алла Борисовна Пугачева занялась разбором семейного фотоархива, поскольку решила впервые показать фолловерам в Instagram снимок, на котором запечатлены ее бабушка и дедушка. Примадонна поведала поклонникам, что почти не помнит деда Архипа Одегова, в отличие от бабушки Александры Кондратьевны.

«Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей. Царство небесное вам», — так подписала фото Алла Борисовна.