Лиза Арзамасова собрала комплименты за нежное фото в кимоно: «Прекрасная, чудесная»

Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками нежным домашним фото и рассказала о традиции, которую завела с мамой Юлией много лет назад.

«Каждую осень перед закрытием дачного сезона у нас с мамой такая традиция: наломать огромный букет гортензии. Потом дома в большой вазе без воды гортензия красивейшим образом засыхает и радует глаз весь год до следующей осени. Когда рабочий график плотный и вовремя доехать до дачи не получается, я все время прошу погоду быть помягче, не сыпать на нас снегом и не заливать дождями, чтобы кусты с цветущей гортензией подольше постояли и нас дождались. Рекорд ожидания — конец сентября. Кажется, иду на новый», — написала она в Instagram и показала снимок, где позирует с легким макияжем и в шелковом кимоно.