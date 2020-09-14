Лиза Арзамасова собрала комплименты за нежное фото в кимоно: «Прекрасная, чудесная»
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками нежным домашним фото и рассказала о традиции, которую завела с мамой Юлией много лет назад.
«Каждую осень перед закрытием дачного сезона у нас с мамой такая традиция: наломать огромный букет гортензии. Потом дома в большой вазе без воды гортензия красивейшим образом засыхает и радует глаз весь год до следующей осени. Когда рабочий график плотный и вовремя доехать до дачи не получается, я все время прошу погоду быть помягче, не сыпать на нас снегом и не заливать дождями, чтобы кусты с цветущей гортензией подольше постояли и нас дождались. Рекорд ожидания — конец сентября. Кажется, иду на новый», — написала она в Instagram и показала снимок, где позирует с легким макияжем и в шелковом кимоно.
Снимок актрисы не оставил равнодушными ее поклонников. «Обаятельная, прекрасная, чудесная. Просто супер», «Вы поистине замечательная красавица, говорю это и буду повторять!», «Ты сама, как прекрасный цветок!», «Я поражаюсь, насколько ты красивая», «Красивые цветы, вы, Лиза, тоже очень красивы и прекрасны», «Елизавета! Вы очень красивая, яркая девушка! Удачи, успеха, интересных творческих проектов! Вы умница!», «Поражаюсь вашей красоте, многие люди рождаются красивыми, и каждый красив по своему, а вы красивы, как никто другой», — получила Лиза сотни комплиментов.
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Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Starface
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