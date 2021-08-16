Лиза Арзамасова рассказала, как чувствует себя после рождения первенца

Лиза Арзамасова опубликовала новый кадр из родительного дома, где она находится вместе с новорожденным сыном. Малыш, имя которому родители пока не придумали, появился на свет в субботу, 14 августа.

Под публикацией артистка рассказала, как чувствует себя после первых родов.