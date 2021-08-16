Лиза Арзамасова рассказала, как чувствует себя после рождения первенца
Лиза Арзамасова опубликовала новый кадр из родительного дома, где она находится вместе с новорожденным сыном. Малыш, имя которому родители пока не придумали, появился на свет в субботу, 14 августа.
Под публикацией артистка рассказала, как чувствует себя после первых родов.
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Фото: @liza_arzamasova
«Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания, — написала она в личном блоге. — Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения чуда были одни эмоции. У нас с Ильей родился сын! 14 августа — в Медовый Спас. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!», – написала она.
На протяжении беременности Лиза делилась со своими поклонниками своим самочувствием и ощущениями во время беременности, которые нашла приятными и необычными.
Об отношениях пары стало известно в прошлом году, и скрывать свой роман они не стали. Хотя Авербух значительно старше своей супруги, они замечают, что не чувствуют разницы в возрасте и абсолютно счастливы.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
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