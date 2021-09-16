Лиза Арзамасова раскрыла, как сделать правильный выбор между ребенком и карьерой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова нечасто сталкивается с критикой своей аудитории – звезда не ввязывается в скандалы и не привлекает к себе внимание резонансными поступками. Однако и у ее поклонников возник спор – правильно ли молодая мама ведет себя, выходя на работу.
Оказалось, что некоторые поклонники осудили ее за то, что она превращается в «сумасшедшую мамочку» – актриса опубликовала восторженный пост, посвященный новым для нее ощущениям от материнства.
«Мамочки поймут. Радуюсь до неба огромным «достижениям». Хорошо поели - радость! Погуляли - счастье! Покупались - умиление! Заснули - победа!», – радуется Лиза.
А позже опубликовала кадры подготовки к спектаклю.
Однако обращать внимание на критику девушка не стала – и решила сразу расставить все точки над и:
«Все идет своим чередом. Спокойно, гармонично, радостно.
Получаю кучу «советов» с совершенно полярными мнениями. Одни пишут/говорят: «Только не становись сумасшедшей мамочкой. Твоя работа и карьера так же важны для будущего ребенка, как и для тебя». Другие призывают: «Брось все, ни о чем не думай, только о ребенке». Что я думаю по этому поводу?... Боюсь вас разочаровать: я вообще ничего не думаю. Миллионы мамочек до нас прожили свои интересные и полные событиями жизни, вырастили деток в любви и занимались любимым делом. Баланс - главное. Выбор в пользу семьи или карьеры делается тогда, когда возникают какие-то важные обстоятельства или желание перевешивает в пользу одного из образов жизни. Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть. Никуда не тороплюсь. И... улыбаааааюююсь!», – написала она в публикации.
Фото: Instagram