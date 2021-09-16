Лиза Арзамасова раскрыла, как сделать правильный выбор между ребенком и карьерой

Лиза Арзамасова нечасто сталкивается с критикой своей аудитории – звезда не ввязывается в скандалы и не привлекает к себе внимание резонансными поступками. Однако и у ее поклонников возник спор – правильно ли молодая мама ведет себя, выходя на работу.

Оказалось, что некоторые поклонники осудили ее за то, что она превращается в «сумасшедшую мамочку» – актриса опубликовала восторженный пост, посвященный новым для нее ощущениям от материнства.

«Мамочки поймут. Радуюсь до неба огромным «достижениям». Хорошо поели - радость! Погуляли - счастье! Покупались - умиление! Заснули - победа!», – радуется Лиза.

А позже опубликовала кадры подготовки к спектаклю.