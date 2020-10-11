Лиза Арзамасова показала подписчикам чистый невинный образ
Фото: Instagram/ @liza_arzamasova
Похоже, Лиза Арзамасова навсегда останется в сердцах поклонников в образе хрупкой юной интеллигентной красавицы. Как актриса, она перепробовала много ролей, но поклонники по-прежнему считают, что амплуа милой умной девушки подходит ей больше всего. На новом фото в Инстаграм звезда снова сияет в нежном домашнем образе.
В своем микробологе актриса решила поделиться мыслями по поводу пандемии коронавируса, которая очень сильно сказалась на всем театральном мире. многие спектакли были отменены, а новая вспашка заболеваемисти может снова стать преградой на пути между актерами и зрителями. Арзамасова попросила поклонников не переживать об отмене выступлений с ее участием и быть терпеливыми.
«Такая вспышка на веку нашего поколения впервые. Разберёмся, справимся! Теперь я понимаю, что ответственность за весь процесс в целом заставляет принимать серьезные решения. Я знаю, с какой огромной радостью мы встретимся с вами после перерыва, и как долгожданны будем друг для друга. А пока буду рада видеть вас во всех возможных постановках с моим участием», — написала Лиза на своей странице в Инстаграм.
Подписчики не только поддержали актрису, но и выразили восхищение ее образом на фото: «Нежная фотография», «Очаровашка», «Вы просто лицо бренда французских духов», «Такая нежная», — оставляют комментарии поклонники.
Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Недавно публике стало известно о ее романе с фигуристом Ильей Авербухом. Общественность отнеслась к этим отношениям неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.
Фото и видео: Instagram
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