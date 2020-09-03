Лиза Арзамасова показала нежное фото с красавицей-мамой: «Как две сестры»

«Как две сестры. Очень симпатичная мама», «Прекрасные», «Какие хорошенькие», «Вы обе светитесь, как ангелы! Мамочка очень красивая», «Как хорошо прижаться к маме, берегите, это самое драгоценное, что есть на свете», «Мама очень красивая», «Красавицы обе», «Такие нежные и счастливые», — посыпались комплименты в адрес Лизы и Юлии Арзамасовых.

Именно Юлия разглядела в маленькой дочери задатки актрисы. Когда девочке было всего 4 года, мама отправила ее резюме в агентство, и вскоре малышку заметили и пригласили на пробы. Так началась карьера Лизы. После гибели главы семейства (Лизе тогда было всего 6 лет) мать взяла на себя все заботы о девочке. Юлия все время находится рядом с дочерью: ездит с ней на все съемки, посещает с ней все мероприятия.

Кстати, как только стало известно о том, что Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом, светские хроникеры стали писать, что роман актрисы и фигуриста — пиар-ход, который придумала Юлия, чтобы поддержать интерес к персоне дочери. Так это или нет, покажет время.