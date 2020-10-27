Лиза Арзамасова показала честное фото за кулисами в винтажном платье

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, как и обещала, выложила честную фотографию со своей работы. В публикации в ее Instagram появилось фото за кулисами, где молодая актриса карабкается по декорациям в нежном платье и кроссовках.

«Тут кто-то просил фотографий «попроще» без обработок, фильтров, нарядов и косметики. Вуаля. Самое, что ни на есть - естество, растрепанность и кураж. На репетиции в МХАТ имени Горького. Репетируем «Нюрнбергский Вальс»», – пишет Лиза.