Лиза Арзамасова показала честное фото за кулисами в винтажном платье
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, как и обещала, выложила честную фотографию со своей работы. В публикации в ее Instagram появилось фото за кулисами, где молодая актриса карабкается по декорациям в нежном платье и кроссовках.
«Тут кто-то просил фотографий «попроще» без обработок, фильтров, нарядов и косметики. Вуаля. Самое, что ни на есть - естество, растрепанность и кураж. На репетиции в МХАТ имени Горького. Репетируем «Нюрнбергский Вальс»», – пишет Лиза.
Поклонники творчества Арзамасовой очень обрадовалась частичкам «тайной» актерской жизни своей любимицы.
«Лиза лучик света,добра и счастья», «Всегда видна на твоём лице только искренняя улыбка, вообще я не люблю тех людей, которые изображают улыбку, мне кажется улыбка должна быть искренней», «Лиза всегда необыкновенная, всегда весёлая и жизнерадостная, берите с неё пример», «Летящей походкой ты вышла из Мхата...», — пишут ей в комментариях.
Арзамасова активно ведет свой Instagram и часто делится не только деталями своей жизни, но и стильными образами, и философскими мыслями, которые часто приходят ей в голову. Свои идеи Лиза очень любит обсуждать с подписчиками, у которых неизменно находит поддержку.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!