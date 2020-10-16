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Лиза Арзамасова показала архивные фотографии с летнего отпуска

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Лиза Арзамасова

Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/

В первый день похолодания она скучает по теплым дням.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в первый прохладный день в Москве опубликовала фотографии с летнего отпуска.

Актриса опубликовала фотографию в летнем образе – Лиза сидит на пирсе в дерзких рваных джинсах, коротком кроп-топе и соломенной шляпке.

«В первый же день похолодания осенью мы все начинаем скучать по лету», – подписала свой пост «из сундука» Арзамасова.

Поклонники Елизаветы поддержали свою любимицу и тоже рассказали про летний отдых.

«Это верно, Лизонька! Но лето и весна у нас все равно в душе! И Ваш потрясающий Сундук!», «Классное фото, такая красивая», «Приезжайте Лизунечка к нам в Крым,у нас тепло, вода в море + 23 градуса, такая красотища», «Согласна, очень тоскливо становится, когда вспоминаю минувшее лето», «Не все) я никогда не жду лето, я всегда жду осеннюю прохладу», «Это точно) люблю когда солнце и тепло», «Согласна, очень тоскливо становится, когда вспоминаю минувшее лето», – пишут в комментариях.

В последнее время Лиза Арзамасова привлекает к себе внимание общественности благодаря своему роману с Ильей Авербухом, бывшим фигуристом и тренером.

Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой

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