Лиза Арзамасова показала архивные фотографии с летнего отпуска

Поклонники Елизаветы поддержали свою любимицу и тоже рассказали про летний отдых.

«Это верно, Лизонька! Но лето и весна у нас все равно в душе! И Ваш потрясающий Сундук!», «Классное фото, такая красивая», «Приезжайте Лизунечка к нам в Крым,у нас тепло, вода в море + 23 градуса, такая красотища», «Согласна, очень тоскливо становится, когда вспоминаю минувшее лето», «Не все) я никогда не жду лето, я всегда жду осеннюю прохладу», «Это точно) люблю когда солнце и тепло», «Согласна, очень тоскливо становится, когда вспоминаю минувшее лето», – пишут в комментариях.

В последнее время Лиза Арзамасова привлекает к себе внимание общественности благодаря своему роману с Ильей Авербухом, бывшим фигуристом и тренером.