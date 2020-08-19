Лиза Арзамасова очаровала фанатов спортивным образом в прозрачном топе: «Нежная красотка»

«Чистое настроение раннего утра. То ли вижу сны наяву, то ли бодрствую во сне. И мысленно читаю предыдущие комментарии: "зачем она глаза закрывает, зачем она то, зачем она это?". "Она" нежится. "Она" щурится, как кошка на солнечной завалинке. "Она" хочет как можно шире руки распахнуть, чтобы обнимать пространство. "Она" жалеет времени на сон. "Она" очень открыта и в то же время - непробиваема. Вот такая сейчас во мне живет «Она». Добрейшего всем дня!» — написала Лиза в Instagram.

«Красотка», «Звездочка. Красотулька. Лиза», «Нежная красавица», «Ты классная!», «Вы прямо светитесь», «Лизочка, тепло и радостно от вас получить внимание! Добро и душевное пожелание с утра! Спасибо!», «Лиза, столько всего хорошего живет в вас!», «Какая красивая и стройная», «Мало ли кто что там пишет! На заборе тоже всякое пишут. Вы читайте только то, что поднимает вам настроение», «Она — кайф», «Она — потрясающая! Вы очень мудрая, такая талантливая, беру с вас пример», «Какая вы прекрасная», — оценили красоту «папиной дочки» поклонники.