Лия Ахеджакова боится, что ее бросит муж: «Если он уйдет — мне конец»
Лия Ахеджакова тяжело переживает негатив, который вылился на нее после спектакля, и надеется, что скоро все утихнет.
Однако артистка опасается, что последствия общественного резонанса могут повлиять не только на нее, но и на ее близких, которые помогают ей со всем справиться, в том числе и на ее супруга фотографа Владимира Персиянова. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
«Ох, если от меня уйдет муж — мне конец. Из меня пользователь Сети тот еще, а муж проверяет, что пишут в интернете, следит за возникновением фальшивых аккаунтов от моего имени. Он меня, конечно, поддерживает, подсказывает, где какая информация есть. Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне. Но такого шквала еще не было! И я не знаю, по какому признаку меня выбрали мишенью», — говорит она.
Ахеджакова добавляет, что сейчас многие по всему миру сталкиваются с потоками негатива. И если она стала объектом для этого, значит, что-то представляет собой как деятель культуры.
«Судя по тому, какие неиссякаемые потоки дерьма сейчас несутся в интернете, хотя бы даже на мою голову, думаю, что ажиотаж еще будет. Но сейчас во всем мире всех поливает чем ни попадя — и штормы, и тайфуны не утихают. И тут у нас такой же тайфун дерьма поднялся в полный рост. И обрушился в первую очередь на СМИ и театры. Очевидно, он вообще направлен в адрес культуры. Я так думаю. И раз я тоже под этот поток попала, значит, я все-таки какая-то важная часть культуры».
Фото: Global Look press
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