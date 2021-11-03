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Свадьбы не будет: Лив Тайлер рассталась с отцом своих детей после 7 лет отношений и помолвки

Актриса много лет встречалась с лучшим другом футболиста Дэвида Бэкхема Дэйвом Гарднером – у пары есть двое общих детей, сын Сейлор и дочь Лулу. Лив и ее бывшему не удалось спасти роман, однако получилось наладить отношения ради сына и дочери.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лив Тайлер

Фото: face to face/Instagram

Лив Тайлер и ее возлюбленный и отец двоих ее детей Дэйв Гарднер расстались. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственные источники.

Причина расставания не уточняется, однако инсайдер отмечает, что пара смогла уладить конфликты и остаться друзьями, чтобы вместе воспитывать своих детей. Именно поэтому они не стали освещать свое расставание, которое произошло еще весной.

«Они расстались еще в марте, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Сейчас они уже со всем справились и остались лучшими друзьями. Даже вместе отдыхали этим летом», – говорит источник издания.

Сейчас экс-возлюбленные намерены целиком сосредоточиться на работе.

«Тайлер сосредоточится на актерской карьере и продюсировании, а Дэйв Гарднер — на предпринимательской деятельности и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма», – уточняет близкий к паре источник.

Лив Тайлер и Дэйв Гарднер были вместе 7 лет, однако женаты не были – после появления на свет второго ребенка они были помолвлены, однако свадьба так и не состоялась.

Фото: Instagram, Global Look press