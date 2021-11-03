Свадьбы не будет: Лив Тайлер рассталась с отцом своих детей после 7 лет отношений и помолвки

Лив Тайлер и ее возлюбленный и отец двоих ее детей Дэйв Гарднер расстались. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственные источники.

Причина расставания не уточняется, однако инсайдер отмечает, что пара смогла уладить конфликты и остаться друзьями, чтобы вместе воспитывать своих детей. Именно поэтому они не стали освещать свое расставание, которое произошло еще весной.

«Они расстались еще в марте, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Сейчас они уже со всем справились и остались лучшими друзьями. Даже вместе отдыхали этим летом», – говорит источник издания.