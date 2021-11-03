Свадьбы не будет: Лив Тайлер рассталась с отцом своих детей после 7 лет отношений и помолвки
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Фото: face to face/Instagram
Лив Тайлер и ее возлюбленный и отец двоих ее детей Дэйв Гарднер расстались. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на собственные источники.
Причина расставания не уточняется, однако инсайдер отмечает, что пара смогла уладить конфликты и остаться друзьями, чтобы вместе воспитывать своих детей. Именно поэтому они не стали освещать свое расставание, которое произошло еще весной.
«Они расстались еще в марте, но держали это в тайне, чтобы избежать шумихи и обезопасить детей. Сейчас они уже со всем справились и остались лучшими друзьями. Даже вместе отдыхали этим летом», – говорит источник издания.
Сейчас экс-возлюбленные намерены целиком сосредоточиться на работе.
«Тайлер сосредоточится на актерской карьере и продюсировании, а Дэйв Гарднер — на предпринимательской деятельности и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма», – уточняет близкий к паре источник.
Лив Тайлер и Дэйв Гарднер были вместе 7 лет, однако женаты не были – после появления на свет второго ребенка они были помолвлены, однако свадьба так и не состоялась.
Фото: Instagram, Global Look press