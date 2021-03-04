Литвинова в свитере с объемными плечами, Собчак и другие на открытии «Пассажа в цветах»

Екатерина Шипулина предпочла лаконичный черно-белый комплект — объемную белую рубашку она надела с кожаными брюками, а Анна Тихомирова выбрала укороченный голубой свитер с необычным принтом и голубые брюки с высокой талией.

Праздник проходит в Петровском пассаже со 2 по 9 марта. Торговые ряды превратились в самые настоящие оранжереи — там можно увидеть белую сирень, благоухающую мимозу, тюльпаны, нарциссы, анемоны, ранункулюсы и гиацинты.