Литвинова в свитере с объемными плечами, Собчак и другие на открытии «Пассажа в цветах»
Фото: Фото: архив пресс-службы
Мероприятие открыли Михаил Куснирович, президент группы компаний Bosco di Ciliegi, и Светлана Орлова, директор Петровского Пассажа. На открытии появились Ксения Собчак, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Алена Долецкая, Ильдар и Марика Абдразаковы, Марина Зудина, Владислав Лисовец, Полина Аскери, Ксения Чилингарова и другие знаменитости.
Рената Литвинова выбрала для мероприятия эффектный винтажный черный свитер с объемными плечами и юбку-миди из денима. Из аксессуаров на актрисе нитка жемчуга и традиционные темные очки.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Ксения Собчак надела необычное черное платье по фигуре с открытыми плечами и длинными рукавами, с которым обула грубые черные ботинки.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Ингеборга Дапкунайте примерила элегантное серое пальто в пол классического кроя в сочетании с брюками-клеш горчичного оттенка.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Актриса Елена Захарова выбрала очень весенний и женственный образ и появилась на открытии праздника в красном пальто, которое дополнила ярким шейным платком синего и оранжевого цветов.
Фото: Фото: архив пресс-службы
Екатерина Шипулина предпочла лаконичный черно-белый комплект — объемную белую рубашку она надела с кожаными брюками, а Анна Тихомирова выбрала укороченный голубой свитер с необычным принтом и голубые брюки с высокой талией.
Праздник проходит в Петровском пассаже со 2 по 9 марта. Торговые ряды превратились в самые настоящие оранжереи — там можно увидеть белую сирень, благоухающую мимозу, тюльпаны, нарциссы, анемоны, ранункулюсы и гиацинты.
Фото: архив пресс-службы
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