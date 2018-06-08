Little big записали новый трек со звездой «Евровидения-2018»
Little big представили новый хит – композицию «Moustache». Песню они записали вместе с Неттой – победительницей «Евровидения» 2018 года из Израиля, что произвело большое впечатление на поклонников. Новый будущий хит уже заслужил немало положительных отзывов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из видео
В видео на новую песню усы примерят и Нетта, и солистка группы Софья Таюрская.
Их предыдущая работа произвела большой фурор – останавливаться после выпуска «Everybody» они не собираются.
Интерес к клипу подогрели и появившиеся в то же время новости о романе между Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской, который вызвал большой резонанс среди поклонников, заподозривших в том, что Прусикин крутил отношения с Таюрской еще во время брака.
В клипе они тоже появились как пара – в роли принцессы Софья соблазняла Прусикина, который потом предпочел ей русалку.
Ранее стало известно, что коллектив перестал сотрудничать с ярким танцором Пухляшом.
«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась "временная петля", он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — сказал Антон Лиссов во время интервью YouTube-каналу Street Beat TV.
Фото: кадры из видео
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