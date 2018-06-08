Little big записали новый трек со звездой «Евровидения-2018»

Интерес к клипу подогрели и появившиеся в то же время новости о романе между Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской, который вызвал большой резонанс среди поклонников, заподозривших в том, что Прусикин крутил отношения с Таюрской еще во время брака.

В клипе они тоже появились как пара – в роли принцессы Софья соблазняла Прусикина, который потом предпочел ей русалку.

Ранее стало известно, что коллектив перестал сотрудничать с ярким танцором Пухляшом.

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась "временная петля", он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — сказал Антон Лиссов во время интервью YouTube-каналу Street Beat TV.