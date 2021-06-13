Музыкальное выступление дочери и шоу от Little Big: как и с кем отпраздновала 35-летие Глюкоза
Исполнительнице хитов «Невеста» и «Малыш» исполнилось 35 лет. Звезда совместила празднование своего юбилея с годовщиной свадьбы. В этом году певица и ее супруг Александр Чистяков отмечают 15-летие семейной жизни.
На мероприятии присутствовало множество знаменитых гостей, которые отлично проводили время в компании друг друга и засыпали именинницу поздравлениями и комплиментами.
Не обошлось и без выступлений. В этот вечер на сцену поднялись: Егор Крид, Григорий Лепс, Little Big и сама Глюкоза.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @glukozamusic/Instagram
Певица выбрала для торжества серебристое облегающее платье.
В качестве гостей присутствовали: Александр Ревва, Илья Прусикин с Софьей Таюрской, Валентин и Марина Юдашкины, Павел Деревянко и многие другие.
Солист Little Big Илья Прусикин не упускал возможности снять на видео все происходящее на празднике.
Со сцены родителей поздравила старшая дочь Натальи Ионовой и Александра Чистякова Лидия. Девушка делает успешные шаги в музыкальной карьере, чем радует не только маму и папу, но и зрителей.
Ксения Собчак выложила видео с выступлением Лидии и подписала: «Как же круто, когда дочь поет на юбилее свадьбы родителей».
Павел Деревянко, Илья Прусикин и Лидия Чистякова наслаждаются главным хитом именинницы «Невеста».
Напомним, что певица Глюкоза родилась 7 июня 1986 года. Карьера звезды началась со съемок в «Ералаше». В 2001 году артистка начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым, который придумал мультяшный образ для девушки. Первый альбом певицы «Глюк’oZa Nostra» стал международным хитом.
В возрасте 20 лет Наташа Ионова вышла замуж за Александра Чистякова. Пара воспитывает двоих дочерей Лидию и Веру.
Фото и видео: Instagram
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