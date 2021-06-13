Музыкальное выступление дочери и шоу от Little Big: как и с кем отпраздновала 35-летие Глюкоза

Исполнительнице хитов «Невеста» и «Малыш» исполнилось 35 лет. Звезда совместила празднование своего юбилея с годовщиной свадьбы. В этом году певица и ее супруг Александр Чистяков отмечают 15-летие семейной жизни.

На мероприятии присутствовало множество знаменитых гостей, которые отлично проводили время в компании друг друга и засыпали именинницу поздравлениями и комплиментами.

Не обошлось и без выступлений. В этот вечер на сцену поднялись: Егор Крид, Григорий Лепс, Little Big и сама Глюкоза.